25 сентября 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:14 — REGNUM Акция против «украинизации Польши» на площади Парадов возле Дворца культуры и науки в центре Варшавы, организованная партией националистов «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Организаторы собрали порядка сотни человек, которые принесли национальные флаги и плакаты «Stop ukrainization», «Stop depolonization», «[Жители б. УССР] — только инструмент в руках политиков», «Помним Волынь, не отдадим правды», «Хватит воровства под видом помощи [б. УССР]». Митингующие серьёзно обеспокоены тем, что прибывшие на территорию Польши беженцы с территории сопредельного государства становятся инструментом в политических игрищах и угрожают национальным интересам государства.

«Ого! Очень круто, что западные страны тоже начали открывать глаза и объективно смотреть на те или иные вещи!» — написал Тарас Х.

Многие пользователи были удивлены, что в Польше нашлась сотня сознательных граждан, которые больше не намерены молчать об очевидных проблемах, связанных с беженцами с территории бывшей УССР.

«Неужели люди, наконец, решили возразить своим властям? Сейчас во многих странах Запада проходят протесты и митинги. На самом деле, очень радует, что народ задумался о неправильности политики их руководств», — подметила Мирослава С.

Некоторые комментаторы отмечают, что с каждым разом митингов в Европе становится только больше, как и недовольных политикой своих властей граждан, количество которых неизменно растёт.

«Да во всей Европе люди против поддержки укрофашиков. Они уже всех достали. Только властям не позволяют Штаты их выгнать», — считает Елена Т.

«Очередной митинг в Европе и недовольство в отношении политики властей. А они что-нибудь скажут людям в ответ? Нет, будут продолжать заставлять всех терпеть», — уверена Лейсан Д.

Филип Хойол. Бунт. XIX век

Часть людей полагает, что недовольство польских националистов связано с тем, что Варшава должна забрать у бывшей УССР, к примеру, земли, а не кормить многочисленных беженцев.

«Вот и Польша начала кидать [жителей бывш. УССР]. А всё потому, что Польше нужны просто территории, и не более», — поделился своим мнением Борис Г.

«Вроде как вся риторика Польши была направлена, чтобы Киев отдал свои земли им, которые исторически были под поляками. Как-то не двигается дела с аннексией у Варшавы», — отметила Ирина К.

Ряд пользователей указывает на то, что если рост недовольства в Польше беженцами с территории бывшей УССР будет расти, то людям, уехавшим из своей страны, придётся искать себе новое пристанище.

«Ну вот и приплыли. Такими темпами паны в Польше будут скоро сами себе сантехнику чистить и на улице убираться. Скоро рабскую силу из соседней страны выгонять начнут», — написал Дмитрий Ч.

Нашлись и те, кто уверены, что сотня недовольных граждан — ничто, поэтому такой митинг явным образом ничего не изменит в политике Польши по отношению к беженцам.

«Ого, аж 100 человек собралось! Да ладно вам! Никакими протестами там существенными и не пахнет. Польша сидит и тихо выжидает, когда можно будет от [бывш. УССР] кусок побольше откусить. А пока они до последнего будут делать вид, что они якобы лучшие друзья [жителей бывш. УССР]», — уверен Владимир А.

Напомним, 24 сентября RT опубликовало материал, согласно которому в центре Варшавы, на площади Парадов возле Дворца культуры и науки, проходит акция против «украинизации Польши», организованная партией националистов «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна.