Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Пхеньян, 25 сентября, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Пуск баллистической ракеты осуществили в сторону Японского моря власти Северной Кореи. Об этом 25 сентября сообщает агентство Yonhap.
По данным агентства, полученным от Комитета начальников штабов Республики Корея, властями КНДР была запущена неустановленная баллистическая ракета в сторону Японского моря.
Напомним, военные Южной Кореи предположили, что КНДР может вести подготовку к запуску баллистической ракеты. В частности, была зафиксирована активность военных Северной Кореи в районе порта Синпхо на востоке Северной Кореи.
Информацию доложили президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, котрый находился с визитом в Канаде. Глава государства приказал дать незамедлительный ответ в случае провокаций со стороны КНДР.