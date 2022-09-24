Пхеньян, 25 сентября, 2022, 01:38 — ИА Регнум. Пуск баллистической ракеты осуществили в сторону Японского моря власти Северной Кореи. Об этом 25 сентября сообщает агентство Yonhap.

Egloos.com Запуск баллистической ракеты. КНДР

По данным агентства, полученным от Комитета начальников штабов Республики Корея, властями КНДР была запущена неустановленная баллистическая ракета в сторону Японского моря.

Напомним, военные Южной Кореи предположили, что КНДР может вести подготовку к запуску баллистической ракеты. В частности, была зафиксирована активность военных Северной Кореи в районе порта Синпхо на востоке Северной Кореи.

Информацию доложили президенту Южной Кореи Юн Сок Ёлю, котрый находился с визитом в Канаде. Глава государства приказал дать незамедлительный ответ в случае провокаций со стороны КНДР.