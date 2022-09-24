Луганск, 25 сентября, 2022, 01:29 — ИА Регнум. По итогам первых двух дней референдума о воссоединение с Россией явка избирателей в ЛНР составила 45,86%, сообщили власти республики.

Александр Погожев ИА REGNUM Вечерний Луганск

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Как сообщалось ранее, за первые два дня референдума проголосовали 31,79% избирателей в Херсонской области, 35,54% — в Запорожской, 55,05% избирателей в ДНР.

Голосование продлится до 27 сентября включительно.