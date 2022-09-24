Москва, 25 сентября, 2022, 01:27 — ИА Регнум. Сайт «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) подвергся мощной хакерской атаке с территории б. УССР. Об этом 25 сентября сообщила пресс-служба организации.

geralt Хакеры. Кибератака

Уточняется, что DDoS-атака была совершена на федеральный сайт МГЕР. По состоянию на данный момент сайт ещё недоступен, специалисты ведут работы по восстановлению доступа. Установлено, что хакерская атака была совершена с территории б. УССР.

«Несмотря на подобные попытки повлиять на нашу деятельность, мы с уверенностью можем сказать, что мы не прекратим нашу помощь жителям Донбасса и освобожденных территорий, а жалкие попытки взлома никак не смогут повлиять на выбор жителей на референдуме», — указали в пресс-службе организации.

Ранее ИА REGNUM сообщало о масштабной хакерской атаке со стороны киевских хакеров на российскую платёжную систему «Мир» и её оператора — Национальную систему платежных карт (НСПК).