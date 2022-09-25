Рим, , 01:13 — REGNUM Предстоящей зимой итальянская нефтегазовая компания Eni планирует заменить более половины голубого топлива из России. Об этом заявил главный управляющий компании Клаудио Дескальци, однако сделал оговорку.

Поставка газа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зимой 2022–2023 годов мы сможем заменить более 50% российского газа, в 2023–2024 годах — 80%, но необходимы регазификаторы», — цитирует его агентство ANSA.

Газ из России организация планирует полностью заменить к зиме 2024 года. По словам Дескальци, существует гарантия поставок голубого топлива из Алжира объёмом 83-85 млн кубометров в день.

Нехватки газа не ожидается и предстоящей зимой, заверил руководитель компании, благодаря альтернативным российским поставкам и увеличению числа регазификаторов. Сейчас их задействовано три, однако потом потребуется «ещё один или два регазификатора».