Новая Каховка, Бывш. УССР, 25 сентября 2022, 01:07 — REGNUM Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в городе Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 24 сентября сообщила администрация города в телеграм-канале.
По данным администрации, в 23:05 мск прогремело восемь воздушных взрывов: сработала система ПВО.
Киевские боевики регулярно и интенсивно обстреливают город. Как указал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, частота обстрелов возросла в дни проведения референдума.
Ранее ИА REGNUM сообщало о шести воздушных взрывах в Новой Каховке в связи со срабатыванием системы ПВО.
Читайте ранее в этом сюжете: В Новой Каховке сообщили о работе системы ПВО