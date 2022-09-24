Новая Каховка, Украина, 25 сентября, 2022, 01:07 — ИА Регнум. Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в городе Новая Каховка в Херсонской области. Об этом 24 сентября сообщила администрация города в телеграм-канале.

Министерство обороны Российской Федерации Перехват ракеты средствами ПВО

По данным администрации, в 23:05 мск прогремело восемь воздушных взрывов: сработала система ПВО.

Киевские боевики регулярно и интенсивно обстреливают город. Как указал глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев, частота обстрелов возросла в дни проведения референдума.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести воздушных взрывах в Новой Каховке в связи со срабатыванием системы ПВО.