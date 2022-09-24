Запорожье, Украина, 25 сентября, 2022, 01:03 — ИА Регнум. Занятые боевиками Зеленского и иностранными наемниками военные объекты и объекты гражданской инфраструктуры в Запорожье поражены ракетными ударами, написал 25 сентября в своем телеграм-канале член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожье

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Он сообщил о 10 взрывах в Запорожье.

«Высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению. Они с точностью до нескольких метров поражают военные и другие объекты, задействованные шайкой наркоманов и нацистов. Все случаи падения фрагментов ракет на жилые дома вызваны неумелыми действиями криворуких ПВОшников Зеленского. Они постоянно сбивают ракеты над жилыми кварталами, проспав их за городом и наплевав на безопасность жителей города», — отметил Рогов.