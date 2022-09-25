Нью-Йорк, США, , 00:54 — REGNUM США пытаются придать «доктрине Монро» глобальный охват и тем самым превратить весь мир в свой «задний двор», заявил на заседании Генассамблеи ООН 24 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Для принуждения несогласных используются незаконные односторонние санкции, которые в течение уже многих лет принимаются в нарушение Устава ООН, де-факто это инструмент политического шантажа, отметил министр.

Как сообщалось ранее, Лавров в выступлении на Генассамблее ООН заявил, что западные страны начали открыто говорить о своем намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за слишком самостоятельный курс.