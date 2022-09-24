Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2022, 00:54 — ИА Регнум. США пытаются придать «доктрине Монро» глобальный охват и тем самымпревратитьвесьмирв свой «задний двор», заявилна заседании Генассамблеи ООН 24 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Дляпринуждения несогласныхиспользуются незаконные односторонние санкции, которыев течение уже многих летпринимаются в нарушение Устава ООН, де-факто этоинструмент политического шантажа, отметил министр.

Как сообщалось ранее, Лавров в выступлении на Генассамблее ООН заявил, что западные страны начали открыто говорить о своем намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за слишком самостоятельный курс.