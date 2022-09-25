Краснодар, , 00:51 — REGNUM В Краснодаре уволили учителя, схватившего семиклассника за горло. Этому предшествовала служебная проверка. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Кубани.

Учитель (сс) Alexas Fotos

«По результатам педагогического расследования установлен факт применения недопустимых методов со стороны учителя 58-й краснодарской школы. Учитель уволен», — сказано в сообщении.

Инцидент в краснодарской школе №58 случился 20 сентября и попал на камеру мобильного телефона. Учитель физики применил силу к мальчику — ученику седьмого класса, схватив ребёнка за горло. Видео попало в социальные сети и вызвало общественный резонанс.

На время служебной проверки учитель был отстранён от ведения уроков в этом классе.