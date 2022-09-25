Грозный, , 00:46 — REGNUM Более 50 медицинских учреждений получили ложные письма об угрозе минирования в Чечне. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба регионального минздрава.

Экспонаты выставки — взрывные устройства Марина Каширская © ИА REGNUM

По данным ведомства, письма с угрозами о заложенных взрывных устройствах на территории получили более 50 медицинских организаций в Чеченской Республике. На всех объектах, получивших угрозы, были проведены необходимые работы по поиску взрывоопасных предметов, либо взрывчатых веществ.

В ходе проверок, к которым были привлечены кинологи, фактов минирования установлено не было. Информация о готовящихся терактах оказалась ложной.

В минздраве Чечни отметили, что все пациенты, которые находились в больницах, непрерывно получали всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее ИА REGNUM сообщало о получении ложных сообщений о минировании судов в Башкирии.

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