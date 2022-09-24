Мелитополь, 25 сентября, 2022, 00:41 — ИА Регнум. В Мелитополе пресекли попытку диверсии на электроподстанции, которая обеспечивает электричеством станцию Мелитополь, локомотивное и вагонное депо, здание управления. Об этом сообщает администрация города.

Александр Полегенько ИА REGNUM Главная площадь Мелитополя

«В 21:35 на трансформаторной подстанции в районе авиагородка сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами», — сказано в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал. Работоспособность станции не нарушена.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях стартовал референдум по вопросу о возвращении в состав России.