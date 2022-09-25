Запорожье, Бывш. УССР, , 00:31 — REGNUM Высоким назвал уровень организации безопасности на референдуме в освобождённой Запорожской области Диа Надер де ал-Андари, посол Венесуэлы в Сирии, поверенная в делах посольства Венесуэлы в Сербии, которая работает здесь наблюдателем, в беседе с РИА Новости.

Референдум в Запорожской области по вопросу присоединения к России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я очень благодарна за приглашение на этот референдум, чтобы увидеть, что происходит здесь. Мы наблюдаем, что даже самые мелочи очень хорошо организованы. Мои дети переживали, что тут небезопасно. Но я хочу заявить, что с этим здесь все абсолютно в порядке, даже у нас серьезная охрана», — указала Эль-Андари.

Как уточнила представитель Венесуэля, всего на референдумах в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях работают около 100 наблюдателей, которые разделены на группы. По словам Эль-Андари, в Мелитополе даже служителям монастыря были обеспечены все необходимые условия для участия в референдуме.

«Простите, но я бы хотела пожелать, чтобы в Ливане мы научились на примере, как строить государство», — отметила Эль-Андари.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол Венесуэлы в Сирии работает наблюдателем на референдуме в освобождённой Запорожской области.

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