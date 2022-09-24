Запорожье, Украина, 25 сентября, 2022, 00:31 — ИА Регнум. Высоким назвала уровень организации безопасности на референдуме в освобождённой Запорожской области Диа Надер де ал-Андари, посол Венесуэлы в Сирии, поверенная в делах посольства Венесуэлы в Сербии, которая работает здесь наблюдателем, в беседе с РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Референдум в Запорожской области по вопросу присоединения к России

«Я очень благодарна за приглашение на этот референдум, чтобы увидеть, что происходит здесь. Мы наблюдаем, что даже самые мелочи очень хорошо организованы. Мои дети переживали, что тут небезопасно. Но я хочу заявить, что с этим здесь все абсолютно в порядке, даже у нас серьезная охрана», — указала Эль-Андари.

Как уточнила представитель Венесуэля, всего на референдумах в ДНР, ЛНР и на освобождённых территориях работают около 100 наблюдателей, которые разделены на группы. По словам Эль-Андари, в Мелитополе даже служителям монастыря были обеспечены все необходимые условия для участия в референдуме.

«Простите, но я бы хотела пожелать, чтобы в Ливане мы научились на примере, как строить государство», — отметила Эль-Андари.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что посол Венесуэлы в Сирии работает наблюдателем на референдуме в освобождённой Запорожской области.