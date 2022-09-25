Москва, , 00:31 — REGNUM Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко 25 сентября в своем телеграм-канале призвала глав регионов уделить особое внимание мобилизационной кампании и провести ее без ошибок и перегибов.

Валентина Матвиенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вся полнота ответственности» за мобилизацию в регионах лежит именно на губернаторах, отметила она.

«Появляется и активно обсуждается в обществе и в социальных сетях информация «с мест» о некорректных случаях мобилизации граждан, очевидно не подпадающих под заявленные ранее военным руководством России правила отбора. Создаётся впечатление, что где-то допускают, что быстро отчитаться важнее, чем качественно выполнить важную государственную задачу. Такие перегибы абсолютно недопустимы. И, считаю, совершенно справедливо вызывают резкую реакцию в обществе», — подчеркнула Матвиенко.

Подобных случаев быть не должно, граждане «должны видеть ответственность власти и чувствовать открытость и справедливость всех ее действий», отметила Матвиенко, призвав губернаторов, «если необходимо», находиться в контакте с военкомами, региональными омбудсменами и представителями общественности в режиме 24/7 и обеспечить проведение частичной мобилизации «в полном и абсолютном соответствии объявленным критериям» и «без единой ошибки».