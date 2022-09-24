Вашингтон, 25 сентября, 2022, 00:30 — ИА Регнум. Вашингтон с помощью денег и пропаганды настраивает против России лидеров и жителей стран Запада. На это указал бывший сотрудник Белого дома при администрации 40-го президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Ссылаясь на помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности, экс-сотрудник Белого дома подчеркнул, что Вашингтон передаёт руководству стран Запада «полные мешки денег» за антироссийскую позицию.

«Это означает, что в Великобритании, Германии, Франции или где-либо еще нет независимых западных голосов, которые могли бы умерить стремление Вашингтона к мировой гегемонии. <…> Нет никого, кто мог бы предостеречь нас от того, чтобы мы не верили нашей собственной пропаганде. Следовательно, Вашингтон вытолкнул российское руководство из режима компромисса в режим подготовки к конфликту», — написал Пол Крейг Робертс на своём сайте.

По его словам, антироссийской пропагандой по указке США занимаются все западные СМИ, а, значит, Запад лишён объективной картины мира.