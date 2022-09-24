Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2022, 00:22 — ИА Регнум. Представители двух стран ЕС и одной страны — члена НАТО просили о проведении непубличных встреч с российской делегацией на полях Генассамблеи ООН, рассказал 24 сентября на пресс-конференции глава МИД России Серей Лавров.

Радар

Позднее, однако, указанные дипломаты «пропали с радаров», добавил министр.

Как сообщалось ранее, в ходе пресс-конференции Лавров заявил, что Россия в нынешней ситуации не будет сама инициировать возобновление диалога с Западом.