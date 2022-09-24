Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2022, 00:13 — ИА Регнум. Россия в нынешней ситуации не будет делать первых шагов к диалогу с Западом, заявил 24 сентября на пресс-конференции в ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Он также отметил, что Россия не отказывается от переговоров с киевским режимом, но «чем дольше отказывается Киев, тем труднее будет договариваться».

Как сообщалось ранее, Лавров в своем выступлении на Генассамблее ООН заявил, что западные страны уже открыто говорят о намерении расчленить Россию и добиться ее исчезновения с политической карты мира за слишком самостоятельный курс.