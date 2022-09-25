Москва, 25 сентября 2022, 00:09 — REGNUM На фоне угроз Запада, страховые ставки при страховании российских морских судов выросли в четыре раза. Об этом в субботу, 24 сентября на пресс-конференции по итогам прошедшей в Нью-Йорке 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как пояснил Лавров, российские суда упоминаются в санкциях, введенных США и Евросоюзом.