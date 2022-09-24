Нью-Йорк, США, 24 сентября 2022, 23:55 — REGNUM Киевский режим не дает иностранным журналистам посетить захваченный вооруженными формированиями город Изюм, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев обратил внимание на то, что режим в Киеве намерен повторить в Изюме сценарий провокации в Буче, где якобы обнаружены массовые захоронения погибших людей. Ганчев указал на то, что режим фальсифицирует «картинку» для западных СМИ, чтобы добиться новых поставок оружия.