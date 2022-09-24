Нью-Йорк, США, , 23:55 — REGNUM Киевский режим не дает иностранным журналистам посетить захваченный вооруженными формированиями город Изюм, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев обратил внимание на то, что режим в Киеве намерен повторить в Изюме сценарий провокации в Буче, где якобы обнаружены массовые захоронения погибших людей. Ганчев указал на то, что режим фальсифицирует «картинку» для западных СМИ, чтобы добиться новых поставок оружия.

«Город Изюм, где объявили, что там массовые захоронения замученных жителей [бывшей УССР], и показали всего-навсего кладбище, где действительно были могилы, но не общие, не массовые, каждая могила была с православным крестом, то есть люди были захоронены, а [представители режима] их стали раскапывать», — отметил российский дипломат.

«Для вашего сведения, был интерес целого ряда журналистов иностранных поехать туда и посмотреть своими глазами — их туда не пускает руководство [бывшей УССР], и про Изюм уже никто ничего не пишет», — добавил он.