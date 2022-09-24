Минск, 24 сентября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Белоруссия категорически выступает против применения ядерного оружия, и откажет Российской Федерации в гипотетической просьбе о содействии в нанесении ядерного удара по бывш. УССР. Такое заявление в интервью французскому телеканалу France сделал министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей:

See2me.ru Владимир Макей

«Мы в целом категорически против использования ядерного оружия. Может, вы знаете, что еще в 90-х мы вывезли ядерное оружие с территории Беларуси. Мы были первой страной, которая сделала это без каких-либо предварительных условий. Таким образом, мы полностью против использования ядерного оружия, потому что это приведет, на мой взгляд, к уничтожению человечества. Но следует отметить, что мы в целом против использования любого оружия».

По мнению министра, «всегда есть возможность сесть за стол переговоров и найти решение проблемы». Отвечая на вопрос о возможном применении Белоруссией ядерного оружия по просьбе Российской Федерации, Макей ответил отрицательно. «Опять же повторюсь, мы заинтересованы в прекращении конфликта как можно скорее. Мы не собираемся наносить удар», — заявил он.