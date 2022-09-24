Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Действия стран Запада в отношении России стали откровенным расизмом, заявил 24 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

«Но вот действия Запада — в момент, как по щелчку, сразу все стали русское запрещать, поощрять бытовую русофобию, просто показывает, что это расизм, который, оказывается, никуда не исчезал. Он уже не латентный, а уже откровенный расизм, и его насаждают», — заявил министр.

Он добавил, что США пытаются подтянуть весь мир к своей политике русофобии.