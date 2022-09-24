Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Швеция намерена отправить до 50 тыс. тонн пшеницы из порта бывшей УССР Одессы в Йемен в рамках зерновой сделки, заявила глава МИД королевства Анн Линде 24 сентября в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Wto.org Анн Линде

Зерновая сделка была подписана в конце июля нынешнего года глава Минобороны России Сергеем Шойгу и генсеком ООН Антониу Гутерришем. Документ предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт. В свою очередь, делегация киевского режима подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Срок его действия составляет 120 дней с возможностью продления.

«В рамках инициативы около 50 тысяч тонн пшеницы, что было частично профинансировано Швецией, скоро покинут порт Одессы», — подчеркнула Линде.

«Они предназначены для миллионов женщин, мужчин и детей, сталкивающихся с риском голода в Йемене», — добавил шведский дипломат.

Отметим, что президент России Владимир Путин выступил в начале сентября с критикой действующего соглашения по вывозу зерна с территории бывшей УССР и предрек »небывалую гуманитарную катастрофу».