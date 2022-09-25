25 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы МИД Венгрии, который считает, что антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе.

Тимур Кондратьев, , 08:01 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто о том, что антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе — растёт инфляция, цены на продукты и топливо, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

По мнению Сийярто, санкционная политика бесполезна, когда ограничения «более болезненны для вас самих, чем для их объекта». Глава внешнеполитического ведомства Венгрии призвал отказаться от идеологии и политики, чтобы посмотреть на вещи профессиональным взглядом, с точки зрения физики и математики. Изучая последствия антироссийских санкций под таким углом, становится очевидным, что эта затея оказалась крайне вредна именно для Европы.

«А у венгров есть яйца! Радостно знать, что не всех ещё в Европе отформатировало ЛГБТ», — написала Маша К.

Многие пользователи порадовались за венгров, ведь среди их руководства есть достаточное количество сильных и разумных политиков, чтобы не уподобляться соседям, а следовать суверенной политике.

«Венгры уже который раз честно и открыто говорят о последствиях, но их игнорируют. Правда глаза колет», — указывает Фома Х.

«Венгры наконец-то открыли глаза, перестают прыгать под дудку США. Они понимают, что если они продолжат вводить санкции, то их страны больше не станет, а жить они хотят», — поделилась своим мнением Милена П.

Некоторые комментаторы отмечают, что всё, о чём говорит Сийярто, на Западе прекрасно знают, но с той участью, которая им уготована, ничего поделать не могут.

«Все европейские лидеры признают, что столкнулись с беспрецедентным кризисом. Но лишь части хватает совести признать, что всему виной антироссийские санкции», — пишет Татьяна П.

Рикошет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы несколько раз предупреждали Европу о последствиях таких санкций, так что пусть теперь сами ищут выход из сложившейся ситуации. А венгры молодцы, успели соскочить с этого поезда, мчащегося в пропасть», — подметила Елена З.

Часть людей полагает, что с приходом зимы в Европе случится экономический коллапс. Другие же уверены, что холодный период Европа переживёт, но ей всё равно придётся ответить за соучастие в преступлении на территории бывшей УССР.

«Санкционный бумеранг прилетает в Европу. Скоро в хранилищах пропадет газ и будет коллапс», — предрекает Богдан Г.

«Колоссальный вред у них начнётся попозже, когда придётся отвечать за поддержку нацизма», — считает Леший Б.

«Закончилась сытая и беззаботная жизнь европейцев, которые всеми силами старались угодить американцам», — указывает Честь И.

Нашлись и те, кто уверены, что за всеми проблемами Европы стоит Америка, жаждущая утопить своего ближайшего конкурента.

«Антироссийские санкции повлияли негативно на Европу. А кто их заставил вводить? США. Именно Америка добивается ослабления других стран, они хотят сохранить своё мировое господство. Вот настолько их эго раздуто!» — пишет Виктория Ч.

«Зато у каждого европейца теперь есть свой беженец с [территории бывшей УССР], которого надо кормить», — отметил Em E.

Напомним, 24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил в интервью РИА Новости о том, что антироссийские санкции наносят колоссальный вред Европе — растёт инфляция, цены на продукты и топливо.