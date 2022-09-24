Париж, , 23:26 — REGNUM Решение Белоруссии относительно референдумов о воссоединении освобожденных территорий бывшей УССР с Россией будет принято на основе национальных интересов республики, заявил 24 глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью французскому телеканалу France 24.

Владимир Макей Mfa.gov.by

С таким заявлением глава дипломатии Белоруссии выступил на фоне проходящих на освобожденных территориях бывшей УССР территориях референдумах о воссоединении с Россией.

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«Мы признаем Россию. Никто не может точно предсказать, что будет завтра», — подчеркнул глава МИД Белоруссии.

«Мы изучим ситуацию и примем решение в соответствии с нашими национальными интересами, а не с интересами какой-либо другой страны», — добавил он.

Кроме того, Макей прокомментировал ряд заявлений, согласно которым республика стала »марионеткой России». Он подчеркнул, что Минск проводит «собственную политику, независимую политику».

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