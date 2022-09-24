Глава МИД Белоруссии рассказал о позиции Минска по референдумам
Париж, 24 сентября, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Решение Белоруссии относительно референдумов о воссоединении освобожденных территорий бывшей УССР с Россией будет принято на основе национальных интересов республики, заявил 24 сентября глава белорусского МИД Владимир Макей в интервью французскому телеканалу France 24.
С таким заявлением глава дипломатии Белоруссии выступил на фоне проходящих на освобожденных территориях бывшей УССР референдумах о воссоединении с Россией.
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Кроме того, Макей прокомментировал ряд заявлений, согласно которым республика стала «арионеткой России». Он подчеркнул, что Минск проводит «собственную политику, независимую политику».
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