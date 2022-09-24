Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 23:20 — ИА Регнум. Россия призывает генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша мобилизовать усилия для преодоления продовольственного и энергетического кризисов, которые возникли в результате безответственных действий западных стран. Об этом 24 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Генсекретарю [ООН] принадлежит особая роль и в мобилизации усилий по преодолению продовольственного и энергетического кризисов, разразившихся в результате бесконтрольной денежной эмиссии в США и ЕС во время пандемии и безответственных, непрофессиональных действий Евросоюза на рынках углеводородов», — заявил Лавров на пресс-конференции в ООН.

Он добавил, что вопреки элементарному здравому смыслу Вашингтон и Брюссель усугубили кризисную ситуацию, объявив экономическую войну против России.