Мурманск, , 23:09 — REGNUM В Мурманскую область прибыли 11 детей из ДНР, оставшиеся без попечения родителей. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Андрей Чибис.

Томас Бенуа. Дети сироты. 1885

«Встречал их прямо в аэропорту вместе с нашими северянами, которые приняли их в свои семьи. Сейчас они уже отправились в Кандалакшу, Ковдор, Полярные Зори и Оленегорск. Ребята очень позитивные и добрые, а первая личная встреча получилась тёплой и душевной. Верю, что наш Север станет им родным домом», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, нижегородские семьи стали приемными родителями для 24 детей из ДНР.