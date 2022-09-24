Новая Каховка, Украина, 24 сентября, 2022, 23:08 — ИА Регнум. Город Новая Каховка в Херсонской области вновь обстреливают боевики ВСУ. Об этом 24 сентября сообщается в Telegram-канале военно-гражданской администрации Новой Каховки.

Mil.ru Запуск ракеты ПВО

«В Новой Каховке вновь звучит сирена воздушной тревоги, — говорится в сообщении. — Пятая… Работает ПВО: шесть воздушных взрывов».

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев сообщил, что ВСУ усилили интенсивность обстрелов Новой Каховки в Херсонской области в дни референдума.