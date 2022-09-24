Вашингтон, , 23:07 — REGNUM Все территории, которые могут войти в состав Российской Федерации, будут находиться под защитой государства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

С таким заявлением глава российской дипломатии выступил на фоне проходящих на освобожденных территориях бывшей УССР территориях референдумах о воссоединении с Россией.

«Вся территория Российской Федерации, которая закреплена и дополнительно может быть закреплена в Конституции Российской Федерации, безусловно, находится под полной защитой государства», — подчеркнул дипломат.

По его словам, »все законы, доктрины, концепции, стратегии Российской Федерации распространяются на всю её территорию».

Кроме того, дипломат обратил внимание на то, что США и страны Европы, поскольку они не заявляли о себе как об участниках конфликта, должны соблюдать все конвенции. Тем не менее Лавров обратил внимание на то, что США уже являются стороной конфликта, поскольку Вашингтон поддерживает киевский режим.

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