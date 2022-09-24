Нью-Йорк, США, , 23:00 — REGNUM Нынешний глава ООН Антониу Гутерреш, несмотря на то, что делает ежедневные заявления по ситуации в бывшей УССР, однако едва ли предпринял достаточно усилий в поддержку минских договоренностей, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сергей Лавров Kremlin.ru

«Генеральный секретарь ООН в этом отношении сказал много вещей, он комментирует ситуацию на [бывшей УССР] почти ежедневно», — отметил Лавров.

«Я не припомню, чтобы он достаточно активно продвигал реализацию Минских соглашений», — добавил он.