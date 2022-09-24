Нью-Йорк, США, , 22:57 — REGNUM В свете политики западных о переговорах с Киевом сейчас не может быть и речи, заявил 24 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Сергей Лавров Иван Шилов, ИА REGNUM

По его словам, Соединенные Штаты рассматривают ситуацию вокруг б. УССР как подтверждение своей возможности оставаться гегемоном. Киевом руководят США, а теперь и Великобритания, все это понимают уточнил Лавров.

Также министр напомнил, что все цели специальной военной операции были изложены президентом России Владимиром Путиным 24 февраля.