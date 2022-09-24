РФ не откажется от инициатив по космосу и кибербезопасности в ООН — Лавров
Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Россия будет и впредь проводить инициативы по запрету размещения оружия в космосе и защите киберпространства, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
По его словам, »особого внимания требуют задачи защиты киберпространства, включая согласование в рамках Рабочей группы открытого состава Генассамблеи договоренностей о путях обеспечения международной информационной безопасности, а также разработку на площадке Спецкомитета универсальной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях».
Лавров обратил внимание на то, что Россия будет и впредь оказывать поддержку Управлению по контртерроризму и другим антитеррористическим органам системы ООН.