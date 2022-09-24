Москва, , 22:51 — REGNUM «Смешными» назвал планы расширения Совета безопасности ООН за счёт стран Запада министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам прошедшей в Нью-Йорке 77-й Генеральной ассамблеи ООН.

«Вести речь о дополнительном включении в Совет западных стран будет просто смешно по нескольким обстоятельствам. Я даже оставляю в стороне, что они все враждебны и РФ, да еще и КНР. Но главное, даже если абстрагироваться от политических оценок — что любая западная страна, что нового она привнесет в Совет безопасности, если вдруг кто-то захочет ее принять в постоянные члены? Ну что нового они привнесут? Ничего. Они сейчас все выполняют указания США. И Германия, и Япония, которые тоже объявили себя официальными кандидатами», — отметил глава МИД России в своем выступлении.

«Сейчас уже из 15 членов Совета безопасности 6 представляют западную группу, в будущем году их будет 7, потому что появляется еще Япония, политика которой ни на йоту не отличается от позиции США и НАТО», — добавил Лавров.