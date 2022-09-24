Донецк, , 22:51 — REGNUM В результате обстрела Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом 24 сентября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«ВФУ нанесли удар по Куйбышевскому району города, — говорится в сообщении. — По улице Тимура ранена мирная жительница 1979 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Киевскому району Донецка еще три снаряда.