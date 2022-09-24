Донецк, 24 сентября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. В результате обстрела Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ пострадала мирная жительница. Об этом 24 сентября сообщил штаб территориальной обороны ДНР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«ВФУ нанесли удар по Куйбышевскому району города, — говорится в сообщении. — По улице Тимура ранена мирная жительница 1979 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 24 сентября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Киевскому району Донецка еще три снаряда.