25 сентября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 08:00 — REGNUM Снятие генерала армии Дмитрия Булгакова с должности заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, в связи с переходом на другую работу вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 сентября в социальной сети «ВКонтакте».

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

В Минобороны отметили, что на освободившееся место заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев, который ранее занимал должность начальника Национального центра управления обороной России.

«Как интересно. Значит, предыдущий что-то накосячил со складами? Чего его сняли? Почему не объясняют?» — интересуется Порфирий П.

Подавляющее большинство комментаторов встретило эту новость аплодисментами. В смене главного снабженца в Минобороны они видят сигнал руководства страны, что проблемы с укомплектованием российской армии решаются, все сообщения о нарушениях не остались без внимания компетентных органов.

«Уж кого надо было менять первым, так это снабженца. Решение верное. На этом направлении у нас был полный провал», — указывает Алексей Ш.

Некоторые комментаторы надеются, что теперь закончится вся эта чехарда со снаряжением у военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции России на территории бывшей УССР.

«Слава богу! Правильное решение, что Мизинцев назначен на должность заместителя министра обороны РФ. Может быть, с его мозгами теперь будут отправлять в зону СВО нормально, со всей снарягой, а не как получится», — написал Олег А.

«Может быть, теперь всё оснащение будет у наших мальчиков самое лучшее?» — задаётся вопросом Галина Г.

«Возможно, со свежим взглядом процессы, подведомственные Минобороны, пойдут куда лучше», — пишет Бронислав Б.

Михаил Мизинцев Министерство обороны Российской Федерации

Часть людей полагает, что кадровые перестановки в оборонном ведомстве напрашивались уже давно и нужен лишь был существенный повод, чтобы попросить высоких начальников освободить свой кабинет.

«Давно пора уже перетрясти этих военных министров. Почему у нас шлемов современных не хватает, бронежилетов? Почему автоматы ржавые выдают? Почему до сих пор, в конце концов, не бомбим Киев? Гибнут наши ребята, а мы сопли на кулак наматываем. В тылу у нас какая-то гнилая ситуация», — поделилась своим мнением Клара В.

Другие же уверены, что такие точечные замены ни к чему существенному не приведут, а значит, проблемы, наблюдаемые в российской армии, в лучшем случае перестанут быть такими вопиющими.

«От перестановки слагаемых сумма не меняется. Если не изменить всю систему целиком, то базовых ошибок не изжить, сколько бы ты фигур на доске не менял», — считает Олег О.

«Кто-то разве признал, что Булгакова сняли за косяки? Нет. Значит, в Минобороны не считают жалобы народа на оснащение нашей армии существенной. Пошёл, наверное, на повышение», — предполагает Никита П.

Напомним, 24 сентября Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что генерал армии Дмитрий Булгаков освобождён от должности заместителя министра обороны России, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, в связи с переходом на другую работу.