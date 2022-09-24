Москва, , 22:48 — REGNUM Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в ходе пресс-конференции по итогам прошедшей в Нью-Йорке 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН говоря о предупреждении президента Сербии Александара Вучича о возможности Третьей мировой войны, заявил, что не хотел бы сейчас заниматься мрачными прогнозами: «Я бы не стал сейчас здесь заниматься мрачными прогнозами».

Как заявил ранее на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Сербии Александр Вучич, ситуация в мире не располагает к хорошим новостям и, по всей видимости, дело идет к очень большому конфликту.