Нью-Йорк, США, 24 сентября 2022, 22:40 — REGNUM Глава киевского режима Владимир Зеленский задолго до начала спецоперации поднял тему обладания Киевом ядерным оружием, заявил 24 сентября глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.
Он также отметил, что случаи применения ядерного оружия прописаны в доктрине ядерной безопасности России.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что истерику вызвали голосования, проводимые на освобожденных территориях бывшей УССР, по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, закатали страны Запада, однако их инициатором, по сути, стал сам Киев
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