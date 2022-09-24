Нью-Йорк, США, , 22:40 — REGNUM Глава киевского режима Владимир Зеленский задолго до начала спецоперации поднял тему обладания Киевом ядерным оружием, заявил 24 сентября глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в ООН.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Никто не вспоминает, что в январе этого года Зеленский задолго до начала специальной военной операции заявил в одном из своих выступлений, он много выступал и продолжает это делать, что было крупной ошибкой для [б. УССР] отказаться от ядерного оружия, когда распадался Советский Союз», — заявил Лавров.

Он также отметил, что случаи применения ядерного оружия прописаны в доктрине ядерной безопасности России.

«Что касается Российской Федерации, об этом многократно говорил президент и другие представители Кремля, у нас есть доктрина нашей ядерной безопасности, она является открытым документом, в ней все написано, приглашаю вас посмотреть еще раз на абсолютно четко обозначенные случаи, когда допускается применение нами ядерного оружия», — добавил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лавров заявил, что истерику вызвали голосования, проводимые на освобожденных территориях бывшей УССР, по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией, закатали страны Запада, однако их инициатором, по сути, стал сам Киев

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