Нью-Йорк, США, , 22:39 — REGNUM Недоговороспособностью Запада и войной Киева против жителей Донбасса было вызвано решение Москвы о проведении специальной операции на территории б. УССР. Об этом 24 сентября заявил глава МИД России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Недоговороспособность западных стран и продолжение киевским режимом войны против собственного народа не оставили нам иного выбора», — заявил дипломат.

Лавров напомнил, что признавшая независимость ДНР и ЛНР Москва начала спецоперацию с целью защиты жителей региона и устранения угроз безопасности РФ, которые страны НАТО последовательно создавали на территории б. УССР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с главами МИД стран Совета сотрудничества государств Персидского залива (ССАГПЗ) на полях Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.