Белград, , 22:37 — REGNUM 24 сентября в Белграде на стадионе «Црвена Звезда» национальная сборная Сербии по футболу в матче пятого тура группового этапа Лиги наций УЕФА 2022/23 сыграет со сборной Швеции. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.

Сергей Милинкович-Савич (сс) Эдгар Брещанов

Стартовые составы команд:

Сербия: Ваня Милинкович-Савич, Срджян Бабич, Эрхан Машович, Душан Тадич, Стефан Митрович, Андрия Живкович, Саша Лукич, Филип Костич, Сергей Милинкович-Савич, Душан Влахович, Александар Митрович.

Швеция: Робин Ульсен, Виктор Линделеф, Исак Хайн, Даниэль Сунгрен, Людвиг Аугустинссон, Виктор Классон, Йенс Каюсте, Маттиас Сванберг, Эмиль Форсберг, Виктор Дьекереш, Деян Кулушевски.

Матч обслужит болгарская бригада арбитров во главе с Георги Кабаковым. Ассистенты главного судьи — Марин Маргаритов и Диайн Валков.