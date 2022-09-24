Нью-Йорк, США, , 22:35 — REGNUM Показательный характер «истерики» стран Запада в связи с проходящими на освобожденными территориями бывшей УССР подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Сегрей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«Хотел бы по горячим следам откомментировать некоторые высказывания, которые буквально сегодня звучат из Вашингтона, Лондона, Брюсселя, других западных столиц относительно референдумов, которые в эти дни проводятся в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей [бывшей УССР]», — подчеркнул дипломат.

«Истерика, которую мы наблюдаем, весьма показательна. Прямое волеизъявление граждан давно уже перестало быть формой установления контроля над той или иной территорией, которую Запад принимает и поддерживает», — добавил он.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что инициатором референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР, по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией стал глава киевского режима Владимир Зеленский. По словам Лаврова, проживающие на освобожденных территориях люди, по сути, «лишь реагируют» на призыв нынешнего главу киевского режима Владимира Зеленского. Он в августе 2021 году заявил, что тем, кто считает себя русским, необходимо уезжать в Россию.

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