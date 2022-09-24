Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2022, 22:35 — ИА Регнум. Показательный характер «истерики» стран Запада в связи с проходящими на освобожденных территориях бывшей УССР референдумами подчеркнул министр иностранных дел России Сергей Лавров 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Иван Шилов ИА REGNUM Сегрей Лавров

«Хотел бы по горячим следам откомментировать некоторые высказывания, которые буквально сегодня звучат из Вашингтона, Лондона, Брюсселя, других западных столиц относительно референдумов, которые в эти дни проводятся в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Херсонской и Запорожской областей [бывшей УССР]», — подчеркнул дипломат.

«Истерика, которую мы наблюдаем, весьма показательна. Прямое волеизъявление граждан давно уже перестало быть формой установления контроля над той или иной территорией, которую Запад принимает и поддерживает», — добавил он.

Кроме того, Лавров обратил внимание на то, что инициатором референдумов на освобожденных территориях бывшей УССР по воссоединению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией стал глава киевского режима Владимир Зеленский. По словам Лаврова, проживающие на освобожденных территориях люди, по сути, «лишь реагируют» на призыв нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского. Он в августе 2021 году заявил, что тем, кто считает себя русским, необходимо уезжать в Россию.

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