Вашингтон, , 22:31 — REGNUM Американская исполнительница Тейлор Свифт отклонила предложение о выступлении на Супербоуле LVII. Об этом 24 сентября пишет TMZ, ссылаясь на свои источники.

Тейлор Свифт Jana Zills

По данным издания, организаторы мероприятия связались с певицей ещё несколько месяцев назад с предложением быть хедлайнером. Однако Свифт отказалась, так как сконцентрирована на записи альбомов.

ИА REGNUM напоминает, что на Супербоуле LVI (финал сезона 2021) выступили сразу несколько рэп-звёзд. Среди них оказались Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Мэри Джей Блайдж, 50 Cent и Кендрик Ламар.

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