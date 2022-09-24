Вашингтон, 24 сентября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Американская исполнительница Тейлор Свифт отклонила предложение о выступлении на Супербоуле LVII. Об этом 24 сентября пишет TMZ, ссылаясь на свои источники.

Jana Zills Тейлор Свифт

По данным издания, организаторы мероприятия связались с певицей ещё несколько месяцев назад с предложением быть хедлайнером. Однако Свифт отказалась, так как сконцентрирована на записи альбомов.

ИА REGNUM напоминает, что на Супербоуле LVI (финал сезона 2021) выступили сразу несколько рэп-звёзд. Среди них оказались Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Мэри Джей Блайдж, 50 Cent и Кендрик Ламар.