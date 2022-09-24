Вашингтон, , 22:28 — REGNUM Евросоюз «не разрешил» президенту Кипра Никосу Анастасиадису провести встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым, заявил министр иностранных дел 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Сергей Лавров Министерство иностранных дел Российской Федерации

Накануне официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос обратил внимание на то, что встреча президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН была отменена из-за запрета, поступившего со стороны официального Брюсселя.

«За час до того, как мы должны были встретиться, протокол господина Анастасиадиса сообщил нашему протоколу, что ему Евросоюз не разрешает идти со мной на встречу — дословно», — отметил дипломат.

Более того, Лавров заявил о том, что Европейский союз всё больше принимает «авторитарные, жесткие, диктаторские» черты.

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