«Авторитарный» ЕС запретил кипрскому лидеру встречу с Лавровым — МИД РФ
Вашингтон, 24 сентября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. Евросоюз «не разрешил» президенту Кипра Никосу Анастасиадису провести встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым, заявил министр иностранных дел 24 сентября на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.
Накануне официальный представитель правительства Кипра Мариос Пелеканос обратил внимание на то, что встреча президента Кипра Никоса Анастасиадиса с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках Генассамблеи ООН была отменена из-за запрета, поступившего со стороны официального Брюсселя.
Более того, Лавров заявил о том, что Европейский союз всё больше принимает «авторитарные, жесткие, диктаторские» черты.
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