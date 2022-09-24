Бердянск, Бывш. УССР, , 22:19 — REGNUM Неизвестные подорвали щит с патриотической рекламой у Вечного огня в центре Бердянска Запорожской области. Об этом 24 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости.

Вооруженные силы России в Бердянске Никита Третьяков (с) ИА REGNUM

«Террористы Владимира Зеленского при помощи самодельного взрывного устройства подорвали ситилайт с патриотической рекламой у Вечного огня, — сказал Рогов. — Пострадавших нет».

По его словам, «мы уверенно возвращаемся домой», поэтому у боевиков ничего не получится.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в центре Бердянска Запорожской области прогремел взрыв.