Бердянск, Украина, 24 сентября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Неизвестные подорвали щит с патриотической рекламой у Вечного огня в центре Бердянска Запорожской области. Об этом 24 сентября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости.

Никита Третьяков ИА REGNUM Вооруженные силы России в Бердянске

«Террористы Владимира Зеленского при помощи самодельного взрывного устройства подорвали ситилайт с патриотической рекламой у Вечного огня, — сказал Рогов. — Пострадавших нет».

По его словам, «мы уверенно возвращаемся домой», поэтому у боевиков ничего не получится.

Как передавало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в центре Бердянска Запорожской области прогремел взрыв.